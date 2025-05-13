Помощь при рождении ребенка: кто может получить 40 000 грн

Каждая семья имеет гарантированное право на получение финансовой помощи при рождении малыша. Размер этой выплаты фиксированный и не меняется в зависимости от очередности рождения ребенка - или это первенец, или третий ребенок в семье.

Один из родителей новорожденного имеет возможность получить помощь при его рождении. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на портал "Действие".

Получить денежную помощь может также опекун, который постоянно проживает с новорожденным ребенком и находится в отпуске по уходу за ним до трехлетнего возраста.

Сумма выплаты составляет 41 280 гривен: сначала выплачивается единовременно 10 320 гривен, а остальные средства – по 860 гривен ежемесячно в течение следующих 36 месяцев.

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Как подать заявку на получение помощи

Через интернет:

воспользуйтесь комплексной услугой "е Малятко";

войдите в электронный кабинет на сайте Министерства социальной политики.

Лично:

заполните заявление для получения услуги "е Малятко";

обратитесь в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или управление соцзащиты по месту жительства.

Какие документы нужны:

паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП;

справка о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);

свидетельство о рождении ребенка;

номер банковского счета для социальных выплат;

опекунам – решение суда об установлении опеки;

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Подать заявку на услугу "Малятко" необходимо в течение 30 дней от даты рождения ребенка.

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