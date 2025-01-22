Помощь при рождении второго ребенка: на что можно рассчитывать в 2025 году

В Украине семьи с детьми могут рассчитывать на государственную поддержку. Даже в условиях войны и экономических трудностей правительство оказывает финансовую помощь родителям, только что ставшим родителями.

Команда UAportal рассказывает, какую сумму денежной помощи получит семья, в которой появился второй ребенок. В 2025 году, по информации Министерства социальной политики, пособие при рождении второго ребенка составляет 41 280 грн.

Ту же сумму получат и семьи, в которых родятся третьи, четвертые и последующие дети.

Однако выплаты предоставляются не сразу в полном объеме, а постепенно. В частности:

10 320 грн выплачиваются сразу после рождения ребенка;

860 грн выплачиваются ежемесячно в течение трех лет.

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Такие же выплаты получат и те семьи, которые усыновляют ребенка.

Интересно, что даже если родитель решит вернуться к работе, выплаты на ребенка до 3 лет продолжаются.

В 2025 году для получения выплат на второго ребенка родители могут выбрать один из следующих способов:

обратиться в местный отдел соцзащиты и подать заявление о рождении ребенка, предоставив копию свидетельства о рождении (оригинал также требуется);

воспользоваться услугой "єМалятко" через приложение "Дія".

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