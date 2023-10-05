Поможет лимон: как ухаживать за орхидеями осенью, чтобы подготовить их к зиме

Осенью большинство вазонных растений начинают входить в режим покоя. К зиме их следует подготовить правильно, чтобы растение легко перезимовало и весной начало цветоносить.

Это касается и орхидей. Когда они входят в состояние покоя, главное их лишний раз не беспокоить и правильно подкармливать.

Садоводы советуют поливать орхидеи лимонным соком, содержащим много витаминов и минералов, которые полезны для растений. Кроме того, лимон обладает бактерицидными свойствами.

Чтобы насытить растение полезными веществами и укрепить его иммунитет, следует к воде, которой вы поливаете орхидеи, добавить несколько капель сока из лимона.

Листья орхидей, чтобы их не атаковали вредители и болезни, тоже возделывают соком лимона. Возьмите столовую ложку воды комнатной температуры и добавьте 3 капли лимонного сока. Этим раствором с помощью ватного диска протрите листья орхидей.

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Специалисты говорят, что для хорошего роста орхидею нужно поливать раз в неделю. Налейте в блюдце тёплую воду с несколькими каплями лимонного сока и поместите туда растение. Оставьте на 30 минут, прежде чем вынуть горшок и поставить его на обычное место.

Весной, чтобы орхидея зацвела, вам не понадобятся специальные удобрения. Лимонный сок может заменить подкормку растения.

Лимон укрепляет корневую систему орхидеи, предотвращает загнивание корней и стимулирует ее цветение. Для приготовления удобрения смешайте 100 миллилитров сока лимона и 3 литра воды. Поливают цветок этим раствором один раз в шесть недель.

"Минеральные соединения лимона ухаживают за растением, укрепляют его корневую систему, ускоряют рост и продлевают жизнь. Что еще хуже, они улучшают его устойчивость к вредителям", – добавили эксперты-садоводы.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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