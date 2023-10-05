Допоможе лимон: як доглядати за орхідеями восени, щоб підготувати їх до зими

Восени більшість вазонних рослин починають входити у режим спокою. До зими їх варто підготувати правильно, щоб рослина легко перезимувала і навесні почала квітконосити.

Це стосується й орхідей. Коли вони входять у стан спокою, головне їх зайвий раз не турбувати й правильно підгодовувати.

Садівники радять поливати орхідеї лимонним соком, який містить багато вітамінів і мінералів, які корисні для рослин. Крім того, лимон має бактерицидні властивості.

Щоб наситити рослину корисними речовинами та зміцнити її імунітет, варто до води, якою ви поливаєте орхідеї, додати кілька крапель соку з лимона.

Листя орхідей, аби їх не атакували шкідники та хвороби, теж обробляють соком лимона. Візьміть столову ложку води кімнатної температури й додайте 3 краплі лимонного соку. Цим розчином за допомогою ватного диска протріть листки орхідей.

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Фахівці кажуть, що для гарного росту орхідею потрібно поливати раз на тиждень. Налийте в блюдце теплу воду з декількома краплями лимонного соку і помістіть туди рослину. Залиште на 30 хвилин, перш ніж вийняти горщик і поставити його на звичайне місце.

Навесні, щоб орхідея зацвіла, вам не знадобляться спеціальні добрива. Лимонний сік може замінити підживлення рослини.

Лимон зміцнює кореневу систему орхідеї, запобігає загниванню коренів і стимулює її цвітіння. Для приготування добрива змішайте 100 мілілітрів соку лимона та 3 літри води. Поливають квітку цим розчином один раз в шість тижнів.

"Мінеральні сполуки лимона доглядають за рослиною, зміцнюють її кореневу систему, прискорюють ріст і продовжують життя. Що ще гірше, вони покращують його стійкість до шкідників", – додали експерти-садівники.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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