Понедельник и вторник станут адскими: Диденко обещает 42 градуса

15-16 июля в Украине ожидается сильная жара, температура воздуха будет достигать +33+39 градусов, а местами на востоке и юге столбики термометров поднимутся до +40+42 градусов.

На западе Украины будет немного прохладнее +31+34 градуса, а в Закарпатье и Черновицкой области возможно потепление до +35 градусов, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, кратковременные дожди и грозы пройдут 16 июля в западных областях, а вечером – в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Большинство регионов Украины будут страдать сухим и жарким воздухом.

Ослабление жары ожидается на севере Украины 18 июля, а на юге, востоке и центре - ближе к 20-22 июля. В Киеве 16 июля дождей не ожидается, но жара будет сильная: днем +35+37 градусов.

Облегчение придет 18-19 июля, считает Диденко.

Тем временем, Украинский гидрометеорологический центр сообщил о температурных рекордах в Украине 14 июля 2024 года.

Карта погоды в Украине 14 июля. Источник: facebook.com/UkrHMC

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты... По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-6°", – говорится в сообщении.

Напомним, смертельная жара может уничтожить пять регионов планеты.

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