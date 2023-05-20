Попробуйте картофель: четыре способа отбелить пожелтевший пластик выключателя и розетки

Грязь и пыль могут скапливаться практически во всех элементах дома. Не исключением являются выключатели и розетки, которые теряют свой белый цвет.

Сам пластиковый материал со временем становится непрозрачным и теряет цвет. Как вернуть ему былое белье, рассказали в Sante Plus.

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Меры предосторожности при использовании

Для обеспечения безопасности избегайте использования влажных тканей или даже с небольшим количеством спирта. Также не забудьте отключить источник питания, чтобы не подвергаться малейшей опасности.

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Лучше для чистки будет ткань или кисточка для краски/макияжа. Так вы уже поверхностно уберете лишнюю пыль, накапливающуюся в розетках и выключателях. Этот первый шаг важен перед началом глубокой очистки. Далее воспользуйтесь ингредиентами на каждой кухне.

1. Картофельный метод

На первый взгляд, чистить выключатели картофелем может показаться странным. Однако этот корнеплод эффективно преодолеет желтизну, жир и грязь благодаря крахмалу.

Просто разрежьте картофелину пополам и потрите ею все загрязненное место. После этого очистите все слегка влажной тряпкой. Предварительно нужно отключить электроснабжение.

2. Пищевая сода

Пищевая сода – настоящий чемпион по удалению пятен, грязи и отбеливанию поверхности. Насыпьте порошок в стакан с несколькими каплями воды, пока не получите густую пасту (не редкую). При выключенном питании нанесите его на всю область розетки или выключателя и осторожно потрите губкой. Затем протрите чистым полотенцем, чтобы хорошо отполировать поверхность. Будьте осторожны, чтобы пищевая сода не попадала в отверстия розетки.

3. Белый уксус

Благодаря очищающим, обезжиривающим и дезинфицирующим свойствам белый уксус также является идеальным природным средством для отбеливания розеток и выключателей. Однако используйте его осторожно – после отключения питания нужно открутить, разобрать и отсоединить пластины. Затем замочите его в воде с уксусом примерно на 1 час. По истечении этого времени высушите их и снова собирайте.

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4. Жидкость для снятия лака или ацетона

Очень хорошим средством от загрязнений и желтых пятен ацетон или жидкость для снятия лака. Применение простое: как и любую другую жидкость нанесите средство для снятия лака на мягкую ткань с микрофибры, чтобы очистить загрязненный выключатель. С другой стороны, старайтесь как можно больше не разбрызгивать ацетон на выключатели и не пропитывать им ткань.

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Напомним, что стиральная машина – один из самых важных бытовых приборов в доме. Чтобы она долго служила, важно своевременно и качественно ее очищать.

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