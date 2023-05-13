Как правильно чистить стиральную машину: шесть действенных советов

Стиральная машина – один из самых важных бытовых приборов в доме. Чтобы она долго служила, важно своевременно и качественно ее очищать.

В Sante+ заметили, что стиральная машина требует регулярного ухода, потому что в процессе эксплуатации она становится питомником бактерий. Инородные тела, включая мыло, моющее средство и остатки волокон, закупоривают канализацию и создают среду, благоприятную для размножения микробов. Поэтому со временем может появиться плесень, и отсюда неприятный запах.

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Важно очищать стиральную машинку как сверху, так и внутри. Не забывайте очищать барабан, впускное отверстие для воды, фильтры и отделения для мыла.

Как почистить стиральную машину

Предлагаем несколько натуральных и недорогих ингредиентов, легко почистящих вашу машинку.

1. Белый уксус. Этот раствор будет эффективно бороться с накипью и уничтожать бактерии. Просто налейте стакан уксуса в отделение для стирального средства и запустите пустой, желательно при 90°C.

Уксус также можно протирать металлические и резиновые части стиральной машины с помощью влажной тряпки. Чтобы не было слышно этот запах, добавьте несколько капель ароматного эфирного масла.

2. Кулинарный уксус. Он дает такие же результаты, как и белый, только дешевле в цене и есть на каждой кухне.

3. Пищевая сода. Это средство устранит неприятные запахи, дезинфицирует и очистит барабан. Для этого высыпьте ¾ стакана соды в отделение порошка и запустите на высокой температуре.

4. Лимонная кислота. Это идеальное средство против появления накипи и известковых отложений внутри стиральной машины. Налейте в машину от 120 г до 150 г лимонной кислоты и запустите ее без воды на самом длинном цикле с температурой 90°C.

5. Таблетка для посудомоечной машины. Эти маленькие таблетки для посудомоечной машины очень полезны для чистки, даже если это не касается посуды. Положите один или два барабана стиральной машины и запустите, установив температуру от 60 до 90°C.

6. Белый уксус и пищевая сода. Произведите свой собственный раствор для чистки стиральной машины, используя эти два надежных продукта. Смешайте два стакана белого уксуса и полстакана воды, посыпьте четверть стакана пищевой соды в барабан, распылите смесь сверху и почистите.

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Ранее эксперты поделились мнениями, что ни в коем случае нельзя класть в унитаз, потому что это точно навредит сантехнике.

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