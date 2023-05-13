Як правильно чистити пральну машину: шість дієвих порад

Пральна машина – один з найважливіших побутових приладів у домі. Щоб вона довго служила, важливо вчасно та якісно її очищувати.

У Sante+ зауважили, що пральна машина вимагає регулярного догляду, тому що в процесі експлуатації вона стає розсадником бактерій. Сторонні тіла, включно з милом, миючим засобом і залишками волокон, закупорюють каналізацію та створюють середовище, сприятливе для розмноження мікробів. Тому з часом може з’явитися цвіль, і звідси неприємний запах.

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Важливо очищати пральну машинку як зверху, так і всередині. Не забувайте очищати барабан, впускний отвір для води, фільтри та відділення для мила.

Як почистити пральну машину

Пропонуємо кілька натуральних та недорогих інгредієнтів, які легко почистять вашу машинку.

1. Білий оцет. Цей розчин буде ефективно боротися з накипом та знищувати бактерії. Просто налийте склянку оцту у відділення для прального засобу та запустіть машину порожньою, бажано при 90°C.

Оцтом також можна протирати металеві та гумові частин пральної машини за допомогою вологої ганчірки. Шоб не було чути цей запах, додайте кілька крапель ароматної ефірної олії.

2. Кулінарний оцет. Він дає такі ж результати, як і білий, тільки дешевший в ціні і є на кожній кухні.

3. Харчова сода. Цей засіб усуне неприємні запахи, дезінфікує та очистить барабан. Для цього висипте ¾ склянки соди у відділення для порошку та запустіть на високій температурі.

4. Лимонна кислота. Це ідеальний засіб проти появи накипу та вапняних відкладень усередині пральної машини. Налийте в машину від 120 до 150 г лимонної кислоти та запустіть її без води на найдовшому циклі з температурою 90°C.

5. Таблетка для посудомийної машини. Ці маленькі таблетки для посудомийної машини надзвичайно корисні для чищення, навіть якщо це не стосується посуду. Покладіть один або два в барабан пральної машини та запустіть, встановивши температуру від 60 до 90°C.

6. Білий оцет і харчова сода. Зробіть свій власний розчин для чищення пральної машини, використовуючи ці два надійні продукти. Змішайте дві склянки білого оцту та пів склянки води, посипте чверть склянки харчової соди в барабан, розпиліть суміш зверху та почистіть.

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Раніше експерти поділились думками, що у жодному разі не можна класти в унітаз, бо це точно нашкодить сантехніці.

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