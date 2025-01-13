Популярный сервис прекратил работу: как теперь украинцам передавать показатели за газ

С 2025 года сервис 104.ua больше не будет доступен для передачи показаний газовых счетчиков. Потребителям необходимо перейти на альтернативные способы, чтобы гарантировать правильное начисление оплаты за потребленный газ.

Какие методы доступны для украинских потребителей на данный момент, рассказывает UAportal со ссылкой на издание "Газ Правда". Сейчас передать показания газового счетчика можно с помощью:

личного кабинета на платформе "Газмереж" или на сайте местного оператора газораспределительных сетей;

веб-сайта или чат-бота GASUA;

позвонив на горячую линию "Нафтогаза" или отправив SMS на номер 4647.

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Когда подавать показатели счетчика

Передавать показатели газовых счетчиков нужно ежемесячно в период с 1 по 5 число.

Это является обязательной процедурой, даже если вы не использовали газ или временно не проживаете в доме. В таких случаях следует сообщить предыдущие показатели, чтобы подтвердить нулевое потребление.

Это поможет избежать начисления по общим квартирным показателям, которые могут привести к завышению сумм в платежках и гарантирует точное начисление в соответствии с вашими счетчиками.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в январе украинцы могут получить третью платежку за газ.

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