Портят сон и вызывают депрессию: стилисты назвали три худших цвета для спальни

Когда дизайнеры выражают критику по цвету в интерьере, они часто подразумевают негативное влияние этих цветов на настроение жильцов таких помещений.

Об этом пишет Время Действий.

Черный

Хотя некоторым людям нравится использовать черный цвет в дизайне интерьера, у многих этот цвет вызывает негативные эмоции. Любой оттенок черного может создавать ощущение тяжести и блокировать положительное настроение. Хотя некоторые могут ощущать уют в черных помещениях, красить все стены в черный цвет, вероятно, не лучшая идея, поскольку это может создать мрачную среду.

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Темно-фиолетовый

Фиолетовый довольно популярный выбор для интерьера, поскольку ассоциируется с роскошью и богатством. Фиолетовый может использоваться на отдельных элементах или даже стенах. Однако красить все стены спальни в фиолетовый цвет не является лучшей идеей, поскольку это может создать такое же ощущение, как и черный цвет.

Темно-серый

В общем, темно-серый цвет достаточно хорошим выбором для дизайна интерьера, но не для спальни. Эмоционально и физически он может быть изнурительным цветом. Для многих он действительно ассоциируется с отрицательными ощущениями.

Напомним, мы уже писали, в каких цветах оформить маленькую спальню.

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