Посмеяться и поплакать: 7 лучших фильмов 2011 года

Каждый год наполнен своими воспоминаниями, кино и впечатлениями от него. 2011-й тоже не прошел мимо многих поклонников кинематографа. За этот год было выпущено много лент, поразивших критиков и зрителей. Фильмы, которые вы увидите в сегодняшней статье, собрали высокие рейтинги, их просматривают несколько раз при жизни, потому что что-то в этих историях, что заставляет нас подумать, поплакать или посмеяться от души.

Хранитель времени / Властелин времени

Фильм Мартина Скорсезе "Хранитель времени" покажет историю одного мальчика – Хьюго Кабре, верившего в чудо, несмотря на то, что был одинок. Его отец умер, когда Хьюго был совсем маленьким. Действие картины разворачивается во Франции 30-х годов 20 века. Маленький Хьюго терпит несчастье, поскольку вынужден жить на парижском вокзале с дядей-алкоголиком.

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Неутешительная картина жизни мальчика однажды делает крутой вираж, когда Хьюго находит на вокзале необычный механизм. Загадка механизма приведет его к удивительным приключениям и поразительным событиям, которые помогут ему раскрыть тайну исчезновения своего отца.

Кожа, в которой я живу

Страшная трагедия, унесшая жену, усилилась для гениального пластического хирурга доктора Ледгарда (Антонио Бандерас) еще и бедой, случившейся с его единственной дочерью. Жестокое изнасилование повредило ум девушки, и теперь неизвестно, сможет ли она когда-нибудь покинуть психиатрическую клинику.

Именно поэтому в уме нелестного отца возникает утонченный план мести. Он не просто меняет кожу преступнику, искалечившему жизнь любимой дочери. Он изменяет ему основы и весь образ жизни. Отныне Ева, созданная руками человека, вынуждена жить взаперти и выполнять все прихоти сладострастных посетителей.

Однако со временем, наблюдая за всеми мучениями, которые приходится выносить новоявленной куртизанке, ее создатель отдает себе отчет, что в его окровавленной душе снова зарождаются нежные чувства. Сможет ли человек, перенесший столько горя снова радоваться жизни и просто быть счастливым?

Агент Джонни Инглиш: Перезапуск

Продолжение искрометной шпионской комедии о самом некомпетентном и неуклюжем шпионе в истории Британии. По сюжету неизвестная террористическая организация готовит покушение на высокопоставленного китайского чиновника, прибывшего в Европу на переговоры с английским Премьер-министром. Чтобы спасти положение, руководство Ми-7 возвращает в строй своего лучшего когда-то агента Джонни Инглиша – невозмутимого разгильдяя с манерами аристократа и интеллектом недоумка.

Пришелец Павел

Искрометная комедийная фантастика о пришельце, который скрывается от спецслужб с помощью двух странствующих ботанов. По сюжету парочка британских фриков Грэм и Клайв посещают всемирную сходку своих единомышленников – фестиваль комиксов, видеоигр, научной и ненаучной фантастики Comic Con в Сан-Диего.

Чтобы весело провести время, они арендуют домик на колесах и отправляются в путешествие по местам, где когда-то видели НЛО. Главное из них – "Зона-51" – превосходит все ожидания: в результате автокатастрофы к британцам присоединяется пришелец. Его зовут Павел, он курит травку и вульгарно шутит. Кроме того, на пришельца охотятся люди в черном и пара глупых агентов ФБР.

Полночь в Париже

Симпатичная романтическая трагикомедия Вуди Аллена о любви в одном из самых романтичных городов мира. По сюжету голливудский сценарист, переживающий творческий кризис и работающий над книгой, приезжает в Париж со своей невестой. Девушка хочет покупать мебель для дома в Малибу и ходить по экскурсиям, а литератор мечтает о жизни в старом домике и долгих прогулках по городу под дождем. Кроме этого, он очень любит двадцатые годы, времена его литературных идолов, и в один из вечеров машина увозит героя на фантастическую вечеринку, где веселятся Скотт и Зельда Фицджеральд.

Опасный метод

Зигмунд Фрейд и Карл Юнг посвятили жизнь изучению тайн человеческой психики, но больше о двух выдающихся специалистах по психоанализу нашим современникам известно немногое. В 1904 году гениальные ученые работали вместе и успели получить репутацию врачей страдающих душ, которые могут справиться с любым недугом. Однажды к ним обратилась юная Сабина Шпильрейн, страдавшая нервным расстройством.

В детстве девушку унижал, избивал и насиловал отец, и в результате она нашла собственный способ борьбы с болью – начала находить в ней наслаждение и стала настоящей садомазохисткой. Психоаналитики решают помочь Сабини и после долгих усилий им удается вылечить сложную пациентку. Но то, что происходит дальше, шокирует самих врачей и пробуждает демонов, живущих в душах даже самых талантливых и образованных людей.

Это бессмысленная любовь

Прекрасная комедия о любви и любви, боли, а также о том, как много ошибок может наделать человек, если кто-нибудь не заставит его сделать все как следует. В центре сюжета – обычная американская семья – Кел и Эмили Уивер. Однажды семья сталкивается с кризисом среднего возраста. Причем кризис не у Кела, а у Эмили.

Она изменила мужу с бухгалтером. Впрочем, это и не удивительно, ведь Кэл – сращенно скучный и ничем не примечательный мужчина, чье единственное достижение в жизни – какие-то успехи в мини-гольфе во времена своей молодости. Кел страдает в одиночестве, но однажды заводит дружбу со странным молодым человеком, который пытается научить его беззаботности холостяцкой жизни.

Напомним, в определенные дни, особенно после напряженной работы, хочется просто отключить мозг и посмотреть что-нибудь полезное и успокаивающее. Поэтому мы собрали 7 лучших фильмов, которые следует смотреть перед сном.

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