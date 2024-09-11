Россиянин заключил контракт по минобороны РФ из-за спора, завершившегося для него потерей кистей рук и пальцев на ногах. В конце концов его захватили украинские военные, а бутылку коньяка он проиграл своему товарищу.

Историю бывшего охранника по имени Станислав обнародовал Insider, опубликовав часть его интервью.

"Станислав подписал контракт по минобороны РФ, поспорив с товарищем. Он мог получить бутылку коньяка, но в итоге оказался на войне", – говорится в описании к видео.

Дело в том, что пленный кафир считал, что из-за своего возраста его признают непригодным для службы и отправят домой, где он сможет отпраздновать это бутылкой коньяка. Однако события развернулись совсем по-другому.

"Спорил с товарищем, возьмут ли меня на контракт. Взяли... Это того не стоит. Вот пари... Остался без рук. Стал инвалидом", – жалуется оккупант.

Ранее мы рассказывали, что бойцы из Rarog возле Временного Яра уничтожили "Солнцепок" кафиров прямо в момент пусков.

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