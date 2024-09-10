Бойцы из Rarog возле Часового Яра уничтожили ''Солнцепек'' оккупантов прямо в момент пусков (эпические кадры)

Воины батальона БПАК "РАРОГ" 24 ОМБр имени короля Даниила на Донецком направлении фронта сожгли вражескую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Это произошло вблизи Часового Яра, когда оккупанты пытались нанести огневой удар по нашим позициям.

"FPV-дроны поразили установку при запуске боеприпасов. "Солнцепек" — это страшное оружие, которое бьет реактивными термобарическими снарядами", – сообщили в бригаде.

Вас также заинтересует: Боевой робопес: украинские военные показали видео уникальной разработки на фронте

Уничтожение ТОС ''Солнцепек''. Источник: t.me/official24ombr

Уничтожение ТОС ''Солнцепек''. Источник: t.me/official24ombr

Российские военные только успели развернуть систему и выпустить несколько боеприпасов, когда их техника была поражена украинским FPV-дроном. Впоследствии враждебная цель была окончательно уничтожена еще одним беспилотником.

Уничтожение "Солнцепека" – это значительная потеря для российских оккупантов. Эта система залпового огня способна наносить большие разрушения и наносить значительные человеческие потери. Ее уничтожение – это очередное доказательство того, что ВСУ успешно противостоят российской агрессии и наносят врагу ощутимые потери.

Напомним, ранее мы говорили, что Силы обороны Украины начали применять инновационную тактику в войне против российских оккупантов. Военные начали использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) FPV, оснащенные зажигательной смесью, получившие в народе название "дроны-драконы".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!