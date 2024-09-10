Бійці з Rarog біля Часового Яру знищили ''Солнцепьок'' окупантів прямо в момент пусків (епічні кадри)

Воїни батальону БПаК "РАРОГ" 24 ОМБр імені короля Данила на Донецькому напрямку фронту спалили ворожу важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок". Це сталося поблизу Часового Яру, коли окупанти намагалися завдати вогневого удару по наших позиціях.

"FPV-дрони вразили установку під час запуску боєприпасів. "Солнцепьок" — це страшна зброя, яка б'є реактивними термобаричними снарядами", – повідомили у бригаді.

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Знищення ТОС ''Солнцепьок''. Джерело: t.me/official24ombr

Знищення ТОС ''Солнцепьок''. Джерело: t.me/official24ombr

Російські військові лише встигли розгорнути систему та випустити кілька боєприпасів, коли їхня техніка була уражена українським FPV-дроном. Згодом ворожу ціль було остаточно знищено ще одним безпілотником.

Знищення "Солнцепьока" – це значна втрата для російських окупантів. Ця система залпового вогню здатна завдавати великих руйнувань та спричиняти значні людські втрати. Її знищення – це черговий доказ того, що ЗСУ успішно протистоять російській агресії і завдають ворогу відчутних втрат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Сили оборони України почали застосовувати інноваційну тактику у війні проти російських окупантів. Військові почали використовувати безпілотні літальні апарати (БПЛА) FPV, оснащені запалювальною сумішшю, які в народі отримали назву "дрони-дракони".

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