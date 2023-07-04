Поставьте на кухне и забудьте о насекомых: Как сделать эффективную самодельную ловушку для мух

Избавиться от неприятных мух можно с помощью простой ловушки, которую можно сделать самостоятельно. Этот метод эффективен и не требует больших затрат. Вместо того, чтобы покупать ловушки и химические средства, воспользуйтесь следующими шагами, чтобы создать собственную ловушку для мух из доступных материалов, которые, возможно, уже есть в вашей кухне.

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Вот что вам понадобится:

Банка;

Яблочный уксус;

Средство для мытья посуды;

Лист бумаги.

Основные шаги:

Нагрейте стакан яблочного уксуса в кастрюле (нужно достаточно уксуса, чтобы погрузить муху). Затем перелейте его в стеклянную банку; Добавьте 1 или 2 капли средства для мытья посуды в уксус, чтобы уменьшить поверхностное натяжение жидкости. Этот шаг важен, поскольку он предотвращает мух просто садиться на поверхность уксуса и летать; Сверните лист бумаги в лейку и вставьте его в банку, оставив небольшое отверстие для входа мух.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективную мухоловку своими руками.

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