Поставьте на кухне и забудьте о насекомых: Как сделать эффективную самодельную ловушку для мух
Избавиться от неприятных мух можно с помощью простой ловушки, которую можно сделать самостоятельно. Этот метод эффективен и не требует больших затрат. Вместо того, чтобы покупать ловушки и химические средства, воспользуйтесь следующими шагами, чтобы создать собственную ловушку для мух из доступных материалов, которые, возможно, уже есть в вашей кухне.
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Вот что вам понадобится:
- Банка;
- Яблочный уксус;
- Средство для мытья посуды;
- Лист бумаги.
Основные шаги:
- Нагрейте стакан яблочного уксуса в кастрюле (нужно достаточно уксуса, чтобы погрузить муху). Затем перелейте его в стеклянную банку;
- Добавьте 1 или 2 капли средства для мытья посуды в уксус, чтобы уменьшить поверхностное натяжение жидкости. Этот шаг важен, поскольку он предотвращает мух просто садиться на поверхность уксуса и летать;
- Сверните лист бумаги в лейку и вставьте его в банку, оставив небольшое отверстие для входа мух.
Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективную мухоловку своими руками.
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