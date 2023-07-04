Поставте на кухні і забудьте про комах: Як зробити ефективну саморобну пастку для мух
Позбутись від неприємних мух можна за допомогою простої пастки, яку можна зробити самостійно. Цей метод ефективний і не потребує значних витрат. Замість того, щоб купувати пастки та хімічні засоби, скористайтеся наступними кроками, щоб створити свою власну пастку для мух із доступних матеріалів, які, можливо, вже є у вашій кухні.
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Ось що вам знадобиться:
- Банка;
- Яблучний оцет;
- Засіб для миття посуду;
- Аркуш паперу.
Основні кроки:
- Нагрійте склянку яблучного оцту в каструлі (потрібно достатньо оцту, щоб занурити муху). Потім перелийте його у скляну банку;
- Додайте 1 або 2 краплі засобу для миття посуду до оцту, щоб зменшити поверхневий натяг рідини. Цей крок є важливим, оскільки він запобігає мухам просто сідати на поверхню оцту і літати;
- Згорніть аркуш паперу в лійку і вставте його в банку, залишивши невеликий отвір для входу мух.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективну мухоловку власними руками.
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