Потенциально опасный астероид размером с небоскреб приближается к Земле

В пятницу, 2 февраля, над Землей пролетит гигантский астероид, известный как 2008 год OS7. Его диаметр составляет около 500 метров.

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Астрономы из Астрономического музея Тайбэя отнесли его в категорию потенциально опасных, пишет Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

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Что известно о 2008 OS7

Астероид 2008 OS7 был открыт в 2008 году. Его диаметр составляет от 470 до 1050 метров, что примерно равно высоте Эйфелевой башни.

2 февраля 2024 года астероид пролетит мимо Земли на расстоянии около 2,85 миллиона километров, что в 7,3 раза больше расстояния до Луны.

Скорость 2008 г. OS7 составляет 18,2 км/ч.

Столкновение с Землей 2 февраля не ожидается.

Какие еще известны потенциально опасные астероиды

По данным NASA, в 2024 году 18 небесных тел пройдет на расстоянии менее 7,5 миллиона километров от Земли.

Ближайшим к нам будет большой астероид Апофис (99942 Apophis) диаметром 370 м – он пролетит 14 апреля 2029 года на расстоянии менее 40 тысяч километров.

Однако прогнозы по траекториям астероидов могут изменяться. Так, пять лет назад прогнозировали другую дату сближения Апофиза с Землей – 2068 год.

Есть ли риск столкновения с астероидом

Риск столкновения с астероидом 2008 OS7 2 февраля 2024 года очень низок.

Ученые постоянно отслеживают траектории астероидов и ищут способы их отвода, если возникнет такая потребность.

Ранее ученые предположили, что астероиды могут содержать неизвестные элементы вне Периодической таблицы.

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