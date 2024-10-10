Потребители газа получат три платежки: кому придется платить больше

В октябре жители многоквартирных домов получат сразу три платежа за газовые услуги. Это касается только жителей многоэтажек.

Об этом сообщил киевский филиал компании "Газсети", отметив, что в Украине возобновлено временно не проводившееся техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Теперь эта услуга включена в счета, и украинцы должны оплатить ее самостоятельно.

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В то же время компания отмечает, что счета за техническое обслуживание не будут поступать ежемесячно. Их будут выставлять только раз в несколько лет, в зависимости от возраста газовых сетей в доме: раз в три года для домов с сетями до 25 лет и раз в пять лет для более старых систем.

Оплатить эти счета можно несколькими способами, среди которых: через банковские реквизиты, QR-код на счете, в отделениях Укрпочты или посредством интернет-банкинга, в частности через ПриватБанк.

Компания призывает жителей быть внимательными к новым платежкам и заранее подготовиться к оплате, поскольку эти расходы предусмотрены для безопасного использования газовых сетей.

Напомним, ранее нардеп назвал дату, когда украинцев ожидает повышение тарифа на свет.

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