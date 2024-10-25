Поверка счетчиков воды: что это такое и когда нужно сделать

После годовой паузы в Украине возобновили обязательную поверку счетчиков воды, газа и электроэнергии. Процедуру необходимо пройти в течение трех месяцев после завершения отопительного периода.

Если пользователь проигнорирует эту процедуру, то его может ожидать штраф. Об этом пишет 24 tv.ua.

Как происходит процесс:

Инициатором проверки может быть как потребитель, так и компания-поставщик

Поставщики обычно самостоятельно уведомляют клиентов о необходимости поверки

Департамент коммунальных услуг направляет официальные уведомления потребителям, пропустившим срок проверки

Процедура проверки предусматривает:

Демонтаж прибора учета

Оценку его метрологических характеристик

Повторная установка после завершения проверки

Выдача акта или протокола с результатами

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Финансовый аспект:

Бесплатная поверка: Счетчики электроэнергии

Газовые счетчики Платная поверка: Счетчики воды

Счетчики тепла (если расходы не включены в тариф)

При обнаружении неисправностей прибор подлежит ремонту или замене.

Напомним, "Нефтегаз" призвал пользователей провести срочную проверку газовых котлов.

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