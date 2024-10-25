Поверка счетчиков воды: что это такое и когда нужно сделать
После годовой паузы в Украине возобновили обязательную поверку счетчиков воды, газа и электроэнергии. Процедуру необходимо пройти в течение трех месяцев после завершения отопительного периода.
Если пользователь проигнорирует эту процедуру, то его может ожидать штраф. Об этом пишет 24 tv.ua.
Как происходит процесс:
- Инициатором проверки может быть как потребитель, так и компания-поставщик
- Поставщики обычно самостоятельно уведомляют клиентов о необходимости поверки
- Департамент коммунальных услуг направляет официальные уведомления потребителям, пропустившим срок проверки
Процедура проверки предусматривает:
- Демонтаж прибора учета
- Оценку его метрологических характеристик
- Повторная установка после завершения проверки
- Выдача акта или протокола с результатами
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Финансовый аспект:
- Бесплатная поверка:
- Счетчики электроэнергии
- Газовые счетчики
- Платная поверка:
- Счетчики воды
- Счетчики тепла (если расходы не включены в тариф)
При обнаружении неисправностей прибор подлежит ремонту или замене.
Напомним, "Нефтегаз" призвал пользователей провести срочную проверку газовых котлов.
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