Повестки по почте от ТЦК для тех кто не обновит данные: адвокат указала на важный нюанс

С 16 июля ТЦК начнет отправлять повестки на последний известный адрес регистрации военнообязанных, которые не обновили свои данные.

Об этом сообщила в эфире КИЕВ24 адвокат Екатерина Анищенко.

"С 16 июля уже легально ТЦК будет направлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, который не обновил данные. Но эта повестка будет считаться врученной, потому что она отправлена на последний известный адрес", – отметила она.

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Анищенко отметила, что эти повестки будут считаться врученными, даже если адресат их не получил или отказался принять. После этого ТЦК снова направит еще одну повестку.

"После неполучения двух повесток ТЦК может обратиться в полицию с просьбой осуществить административное задержание. Это означает, что участковый работник полиции имеет право приехать по последнему известному адресу, если человек там находится, то его могут задержать и доставить в ТЦК с целью принудительной постановки на воинский учет", – сообщила адвокат.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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