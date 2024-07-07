Повістки поштою від ТЦК для тих хто не оновить дані: адвокатка вказала на важливий нюанс

З 16 липня ТЦК розпочне надсилати повістки на останню відому адресу реєстрації військовозобов’язаних, які не оновили свої дані.

Про це повідомила в ефірі КИЇВ24 адвокатка Катерина Аніщенко.

"Від 16 липня уже легально ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані. Але ця повістка буде вважатися врученою, бо вона відправлена на останню відому адресу", – зазначила вона.

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Аніщенко зазначила, що ці повістки вважатимуться врученими, навіть якщо адресат їх не отримав або відмовився прийняти. Після цього ТЦК знову надішле ще одну повістку.

"Після неотримання двох повісток ТЦК може звернутися до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання. Це означає, що дільничний працівник поліції має право приїхати за останньою відомою адресою, якщо людина там знаходиться, то його можуть затримати і доставити в ТЦК з метою примусової постановки на військовий облік", – повідомила адвокатка.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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