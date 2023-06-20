Правило 30 дней и акции: топ-10 полезных советов для сбережения денег

В военное время дела с финансами среднестатистического украинца складываются не очень просто. Цены растут, а зарплаты стоят на месте. Всё это заставляет экономить. UaPortal подскажет, как экономить с пользой для себя и своего кошелька.

Ходите в магазин со списком и сытые

Голод побуждает нас купить больше, чем нужно, а реклама в супермаркете – идти на непредвиденные расходы. Составляйте меню на неделю и четко следуйте списку продуктов.

Обращайте внимание на акции

Сейчас в супермаркетах очень много акционных товаров, поэтому не стоит ими пренебрегать. Иногда с помощью акций можно сэкономить хорошие средства.

Платите наличными

Если вы платите наличными, а не картой, то тратите меньше. Ведь расставаться с "живыми деньгами" психологически сложнее, чем с цифровыми.

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Купите фильтр для воды

Качество воды в кране оставляет желать лучшего, поэтому мы вынуждены покупать воду. За год набегает большая сумма, поэтому в качестве альтернативы бутылочной воде предлагаем вам приобрести очищающий фильтр.

Составьте план погашения долгов

Чтобы расплатиться со всеми долгами и кредитами, составьте план. Есть два метода оплаты долгов: "снежный ком" и "снежная лавина". Эти стратегии расходятся по вопросу о том, какой долг мы ставим в приоритет. Первый подразумевает выплату наименьшего долга с переходом к самым большим. Второй – выплату любых свободных денег в счет долга с высокой процентной ставкой.

Не покупайте кофе на вынос или в кафе

Вы считали, сколько денег в год набегает за ежедневную чашку кофе? Домашний напиток ничем не хуже, но поможет сэкономить неплохую сумму денег.

Анализируйте свои расходы

Ежемесячно подводите баланс расходов. Используйте приложения для отслеживания движения средств и вы заметите, что деньги утекают "в воздух".

Купите аналоги

У всех товаров на рынке есть более дешевые аналоги. Это касается как лекарства, так и продуктов питания. Не переплачивайте за марку.

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Берите обед с собой

Питание в кафе делает довольно большую дыру в бюджете, поэтому лучше берите ужин с собой. Кроме того, это полезнее, вкуснее и позволяет себя держать в форме.

Используйте правило 30 дней

Если вы запланировали обширную покупку, используйте правило 30 дней. Если спустя месяц вы все еще хотите приобрести стоимостный товар, то покупку можно обдумать. Такой метод исключает спонтанные покупки.

Напомним, мы уже писали, как незаметно для своего кошелька отложить деньги, даже когда зарплата низкая.

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