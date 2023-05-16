Правило пяти вещей: как быстро убрать беспорядок дома
Метод пяти вещей – это подход к домашним обязанностям, придуманный КейСи Дэвис – лицензированным психотерапевтом, автором книги "Ненавижу уборку. Бережная система наведения порядка для тех, кто не имеет на это желания и сил" и владельцем 1,5 млн подписчиков .
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Когда беспорядок в вашем доме кажется беспорядочным и непреодолимым, Кейси предлагает сосредоточиться только на пяти категориях:
- Мусор.
- Одежда, которая требует стирки.
- Грязная посуда.
- Вещи, имеющие свое место.
- Вещи, не имеющие своего места.
Кейси считает, что такой подход поможет справиться с любым беспорядком. Когда вы начнете сортировать вещи по этим категориям, перемещаясь по дому и фокусировать внимание только на одной категории, вы почувствуете облегчение вне зависимости от того, сколько у вас комнат и сколько вам нужно сделать.
Алгоритм действий:
- Начните с обхода всей квартиры и удалите мусор;
- Повторно пройдитесь по квартире и соберите в корзину для стирки только грязную одежду и обувь, игнорируя остальные вещи;
- Затем сконцентрируйтесь на посуде. Загрузите грязные тарелки и чашки в раковину или посудомоечную машину, не пытаясь мыть все сразу;
- На следующем этапе посмотрите остаток вещей и уберите те, которые имеют отведенное им место, поместив их туда, куда они принадлежат;
- Наконец, займитесь вещами, не имеющими установленного места в доме. После того как вы расчистите пространство, сможете решить, что делать с этими вещами.
По словам автора метода, необязательно выполнять все шаги сразу. Если вы чувствуете усталость, можете распределить этапы в течение дня или даже разбить процесс на несколько дней.
Беспорядки в доме не являются показателем морального падения. Хранить чистоплотность комнат может быть сложно по разным причинам: стресс, тяжести с домашними делами или сочетанием порядка с воспитанием детей. Простой и эффективный метод пяти вещей поможет сделать пространство более удобным для жизни. После того, как вы разобрались с каждой категорией, более тщательная уборка будет гораздо легче.
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