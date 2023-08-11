Правительство определилось, как будут работать школы с 1 сентября

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие решения правительство приняло по поводу возобновления учебы с 1 сентября в школах и вузах. Он отметил, что школы будут работать в очном, онлайн или смешанном формате.

Для возобновления работы школы должны быть с надежными укрытиями, и они должны иметь высокий уровень защиты, сказал Шмыгаль, слова которого передает пресс-служба правительства.

Премьер заявил, что в настоящее время 68% образовательных учреждений имеют укрытие разного типа, что позволяет разместить там 4,7 млн учащихся и учителей.

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"Но этого недостаточно. Местные власти должны действовать активнее. Деньги на укрытие правительство выделило еще в апреле – 1,5 млрд гривен", – напомнил он.

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Шмыгаль говорит, что наибольшие проблемы с возобновлением обучения будут на Харьковщине, Херсоне, Николаеве, Днепропетровской и Одесской областях. "Эти регионы в зоне риска из-за российских обстрелов. Нужно завершать там работы как можно быстрее", – сказал руководитель правительства.

В этом году, добавил он, планируется обустроить еще 1,5 тыс. укрытий, а затем правительство выделит средства на строительство еще 5,4 тыс. бомбоубежищ.

"Со стороны ОВА должен быть регулярный мониторинг ситуации безопасности в общинах. В зависимости от уровня угроз будут принимать решение о формате обучения: очный, онлайн или смешанный. Еще раз подчеркиваю: там, где есть угроза жизни или здоровью детей, офлайн, то есть глазного, учебы не будет. Местные власти лучше понимают ситуацию у себя в общинах, а потому окончательные решения о формате обучения будут принимать именно на местах", – отметил Шмыгаль.

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Что касается детей, которые с родителями выехали за границу, то, по словам руководителя правительства, Кабмин введет новую форму обучения в дистанционных школах в каждой области.

"Учащиеся будут изучать украинский компонент школьной программы. Остальные предметы овладеют в школах стран, где находятся. Эту часть обучения им засчитают автоматически. Понимаем, что тянуть две школы тяжело, поэтому будем здесь максимально содействовать и помогать. Компонент украинской школы будет 6-8 часов в неделю", – сказал премьер.

Напомним, с 1 сентября в Украине изменится обучение для учащихся и учителей.

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