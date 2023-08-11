Уряд визначився, як будуть працювати школи з 1 вересня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, які рішення уряд ухвалив з приводу відновлення навчання з 1 вересня у школах та вишах. Він зазначив, що школи працюватимуть в очному, онлайн чи змішаному форматі.

Для відновлення роботи школи повинні бути з надійними укриттями й вони повинні мати високий рівень захисту, сказав Шмигаль, слова якого передає пресслужба уряду.

Прем'єр заявив, що на цей час 68% освітніх закладів мають укриття різного типу, що дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів.

Читайте також: Стало відомо, як працюватимуть школи з 1 вересня

"Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття уряд виділив ще у квітні – 1,5 млрд гривень", – нагадав він.

Відео дня

Шмигаль каже, що найбільші проблеми з відновленням навчання будуть на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, в Дніпропетровській та Одеській областях. "Ці регіони в зоні ризику через російські обстріли. Потрібно завершувати там роботи якнайшвидше", – сказав керівник уряду.

Цьогоріч, додав він, планується облаштувати ще 1,5 тис. укриттів, а згодом уряд виділить кошти на побудову ще 5,4 тис. бомбосховищ.

"З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Залежно від рівня загроз ухвалюватимуть рішення про формат навчання: очний, онлайн чи змішаний. Ще раз підкреслюю: там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, офлайн, тобто очного, навчання не буде. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях", – зазначив Шмигаль.

Читайте також: Скільки грошей треба у 2023 році, аби підготувати дитину до 1 вересня

Що стосується дітей, які з батьками виїхали за кордон, то за словами керівника уряду, Кабмін запровадить нову форму навчання у дистанційних школах в кожній області.

"Учні вивчатимуть український компонент шкільної програми. Решту предметів опанують в школах країн, де перебувають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично. Розуміємо, що тягнути дві школи важко, тому будемо тут максимально сприяти й допомагати. Компонент української школи буде 6-8 годин на тиждень", – сказав прем'єр.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні зміниться навчання для учнів та вчителів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!