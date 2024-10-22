Правительство ввело новую помощь на детей в 2024 году: о чем идет речь

В условиях войны тысячи украинских детей остались без родительской опеки. Государство делает все возможное, чтобы обеспечить им безопасность и надлежащий уход. Одним из важных шагов стала программа "Ребенок не один", оказывающая финансовую поддержку семьям, временно воспитывающим таких детей.

Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Почему эта программа важна?

Помогает избежать попадания детей в интернатные учреждения и обеспечивает им семейное окружение.

Уменьшает финансовое бремя на семьи, взявшие на себя ответственность за воспитание ребенка.

Позволяет детям быстрее адаптироваться к новым условиям жизни и минимизировать стресс.

Кто может получить помощь?

Обратиться с заявлением о назначении помощи может человек, к которому временно устроен ребенок, если семья постоянно проживает в Украине (подробно о категориях, имеющих право на выплату — в постановлении КМУ от 22 марта 2024 г. № 331).

Заявление можно подать в органы социальной защиты населения, ЦНАП или исполнительные органы территориальных общин.

Основаниями могут быть случаи, когда родители или один из родителей:

▪ умер или погиб (а другой родитель не исполняет своих обязанностей);

▪ находится во временной оккупации, окружении;

▪ находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признан таковым;

▪ находится в плену государства-агрессора;

▪ лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором;

Кроме того, на выплату имеет право представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.

Размер помощи:

С момента введения помощи государство направило средства на выплату 483 детям, оставшимся без родительской опеки, на сумму 14,565 млн грн.

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Размер выплаты равен :

▪ 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка;

▪ 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка с инвалидностью.

Размер прожиточного минимума в 2024 году и суммы выплат:

▪ для детей до 6 лет – 2563 грн, соответственно 2,5 прожиточных минимума – 6407,5 грн, 3,5 прожиточных минимумы – 8970,5 грн;

▪ для детей от 6 до 18 лет – 3196 грн, соответственно 2,5 прожиточных минимума – 7990 грн, 3,5 прожиточных минимумы – 11 186 грн.

Напомним, в двух областях Украины оказывают денежную помощь ВПЛ на аренду жилья.

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