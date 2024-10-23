'Прекращение атак по энергетике Украины': Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны

Президент Украины Владимир Зеленский представил стратегическое видение первых шагов по прекращению активной фазы войны. Ключевым предложением стал взаимный отказ от атак на энергетическую инфраструктуру.

По мнению украинского лидера, такой шаг мог бы стать важным сигналом о готовности России к завершению военных действий и началу предметного диалога. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

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Президент напомнил о достижении первого саммита мира, где обсуждались вопросы энергетической безопасности. По его словам, договоренность о взаимном прекращении атак на энергетические объекты может стать реальным механизмом деэскалации конфликта.

Параллельно Украина активно работает над усилением гарантий безопасности. Зеленский подчеркнул, что во всех международных переговорах поднимается вопрос гарантий безопасности, где членство в НАТО рассматривается как самая надежная опция.

Напомним, мы уже писали об основных положениях встречи Зеленского с журналистами.

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