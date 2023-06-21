Прекрасная идея для перекуса: рецепт блинчиков с сыром, чесноком и зеленью

Прекрасный вариант соленых блинчиков – подойдет как на основное блюдо, так и на перекус.

Ингредиенты:

Для теста

– яйца куриные – 2 шт.

– соль – 1/4 ч. л.

– сахар – 1 ч. л.

– молоко – 400 мл

– Масло – 1 ст. л.

– Мука пшеничная – 160 г

– Сода пищевая – 1/2 ч. л.

Для начинки:

– Сыр кисломолочный – 200 г

– Зелень – по вкусу

– Чеснок – по вкусу

– Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1.Яйцо взбейте с сахаром и солью в легкую пену. Добавьте половину молока и просеянную муку. Хорошо перемешайте. Добавьте соду и снова перемешайте. Влейте остальное молоко и масло и перемешайте до однородности. Оставьте настаиваться 10 минут.

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2. Смажьте сковороду растительным маслом и поставьте на огонь. Тесто наливайте так, чтобы растекалось ровным слоем и жарьте с обеих сторон.

3. Начинка: Промойте и обсушите зелень и мелко нашинкуйте. Смешайте ее с кисломолочным сыром и добавьте чеснок. Посолите и перемешайте.

4. Выложите на каждый блинчик выложите начинку и сверните.

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