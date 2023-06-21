Прекрасная идея для перекуса: рецепт блинчиков с сыром, чесноком и зеленью
Прекрасный вариант соленых блинчиков – подойдет как на основное блюдо, так и на перекус.
Ингредиенты:
Для теста
– яйца куриные – 2 шт.
– соль – 1/4 ч. л.
– сахар – 1 ч. л.
– молоко – 400 мл
– Масло – 1 ст. л.
– Мука пшеничная – 160 г
– Сода пищевая – 1/2 ч. л.
Для начинки:
– Сыр кисломолочный – 200 г
– Зелень – по вкусу
– Чеснок – по вкусу
– Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
1.Яйцо взбейте с сахаром и солью в легкую пену. Добавьте половину молока и просеянную муку. Хорошо перемешайте. Добавьте соду и снова перемешайте. Влейте остальное молоко и масло и перемешайте до однородности. Оставьте настаиваться 10 минут.
2. Смажьте сковороду растительным маслом и поставьте на огонь. Тесто наливайте так, чтобы растекалось ровным слоем и жарьте с обеих сторон.
3. Начинка: Промойте и обсушите зелень и мелко нашинкуйте. Смешайте ее с кисломолочным сыром и добавьте чеснок. Посолите и перемешайте.
4. Выложите на каждый блинчик выложите начинку и сверните.
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