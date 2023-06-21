Чудова ідея для перекусу: рецепт млинців з сиром, часником та зеленню

Чудовий варіант солоних налисників – підійде як на основну страву, так і на перекус.

Інгредієнти:

Для тіста

– Яйця курячі – 2 шт.

– Сіль – 1/4 ч. л.

– Цукор – 1 ч. л.

– Молоко – 400 мл

– Олія – 1 ст. л.

– Борошно пшеничне – 160 г

– Сода харчова – 1/2 ч. л.

Для начинки:

– Сир кисломолочний – 200 г

– Зелень – за смаком

– Часник – за смаком

– Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

1.Яйце збийте з цукром і сіллю в легку піну. Додайте половину молока та просіяне борошно. Добре перемішайте. Додайте соду та знову перемішайте. Влийте решту молока та олію і перемішайте до однорідності. Залиште настоюватись 10 хвилин.

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2. Змастіть сковороду олією та поставте на вогонь. Тісто наливайте так, щоб розтікалося рівним шаром і смажте з обох сторін.

3. Начинка: Промийте та обсушіть зелень і дрібно наріжте. Змішайте її з кисломолочним сиром та додайте часник. Посоліть та перемішайте.

4. Викладіть на кожен млинець викладіть начинку та згорніть.

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