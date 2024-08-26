Превзошел Xiaomi: Huawei выпустила мощный электромобиль лимитированной серии (фото)
Китайский технологический гигант Huawei ворвался на рынок электромобилей с новинкой – Avatr 012. Этот четырехместный седан поражает своим дизайном, характеристиками и технологическим оснащением.
Дизайн: Avatr 012 отличается футуристическим внешним видом с обтекаемыми линиями, наклонной крышей и выдвижными дверными ручками. Тонкая светодиодная оптика придает автомобилю еще больше элегантности, пишет DongCheDi.
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Под капотом Avatr 012 скрываются два мощных электродвигателя, обеспечивающих общую мощность в 570 лошадиных сил. Запас хода на одной зарядке составляет впечатляющие 650 км, что позволит преодолеть значительные расстояния без необходимости пополнять заряд.
Интерьер автомобиля тоже впечатляет. Огромный экран, простирающийся по всей ширине передней панели, обеспечивает максимальный комфорт для водителя. А для пассажиров задних сидений предусмотрен раскладной телевизор, что позволит наслаждаться любимыми фильмами во время поездки.
Следует отметить, что Avatr 012 будет выпущен лимитированной серией всего в 700 экземпляров, что делает его еще более желанным автолюбителям.
Цена Avatr 012
Предварительная продажа ограниченного электрокара Avatr 012 начинается с 98 100 долларов США.
Напомним, автопроизводитель Ford представил электромобиль Mustang Mach-E GT.
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