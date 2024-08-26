Превзошел Xiaomi: Huawei выпустила мощный электромобиль лимитированной серии (фото)

Китайский технологический гигант Huawei ворвался на рынок электромобилей с новинкой – Avatr 012. Этот четырехместный седан поражает своим дизайном, характеристиками и технологическим оснащением.

Дизайн: Avatr 012 отличается футуристическим внешним видом с обтекаемыми линиями, наклонной крышей и выдвижными дверными ручками. Тонкая светодиодная оптика придает автомобилю еще больше элегантности, пишет DongCheDi.

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Под капотом Avatr 012 скрываются два мощных электродвигателя, обеспечивающих общую мощность в 570 лошадиных сил. Запас хода на одной зарядке составляет впечатляющие 650 км, что позволит преодолеть значительные расстояния без необходимости пополнять заряд.

Электрокар Avatr 012. Источник: dongchedi.com

Электрокар Avatr 012. Источник: dongchedi.com

Электрокар Avatr 012. Источник: dongchedi.com

Интерьер автомобиля тоже впечатляет. Огромный экран, простирающийся по всей ширине передней панели, обеспечивает максимальный комфорт для водителя. А для пассажиров задних сидений предусмотрен раскладной телевизор, что позволит наслаждаться любимыми фильмами во время поездки.

Электрокар Avatr 012. Источник: dongchedi.com

Электрокар Avatr 012. Источник: dongchedi.com

Электрокар Avatr 012. Источник: dongchedi.com

Электрокар Avatr 012. Источник: dongchedi.com

Электрокар Avatr 012. Источник: dongchedi.com

Электрокар Avatr 012. Источник: dongchedi.com

Следует отметить, что Avatr 012 будет выпущен лимитированной серией всего в 700 экземпляров, что делает его еще более желанным автолюбителям.

Цена Avatr 012

Предварительная продажа ограниченного электрокара Avatr 012 начинается с 98 100 долларов США.

Напомним, автопроизводитель Ford представил электромобиль Mustang Mach-E GT.

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