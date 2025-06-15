Прибор учета - не гарантия экономии: как счетчики увеличивают суммы в платежках

У украинских потребителей, которые пользуются счетчиками, могут появиться дополнительные расходы при несвоевременной поверке приборов учета – в таком случае оплата будет начисляться по повышенному среднему потреблению. Чтобы избежать лишних затрат, необходимо своевременно проходить поверку счетчиков и обязательно передать соответствующее свидетельство поставщику коммунальных услуг.

Об этом предупреждают в "Киевтеплоэнерго". Владельцам квартир, имеющих индивидуальные счетчики тепла или горячей воды, следует быть внимательными: при просрочке обязательной поверки в платежках может появиться нежелательное доначисление.

В коммунальном предприятии отмечают: если поверка не будет проведена в установленные сроки, данные со счетчика утрачивают силу, и расчет стоимости услуг будет производиться по средневзвешенному показателю, часто превышающему фактическое потребление. Поверка – это предусмотренная законом процедура контроля точности приборов учета, которая должна проходить в соответствии с требованиями Закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности".

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Главная цель поверки – гарантировать точный учет использованных коммунальных ресурсов. Если счетчик дает неправильные показатели, это может привести как к переплате, так и к необоснованной экономии, что тоже имеет юридические последствия. Для квартирных устройств учета проверку обычно нужно проходить каждые четыре года. Информацию о дате последней поверки можно найти в техническом паспорте счетчика или справке, полученной после предварительной проверки.

В отличие от общедомовых счетчиков, обслуживаемых за счет абонентской платы, поверка квартирных приборов учета производится за счет владельцев жилья. Для этого нужно обратиться в лицензированную организацию — перечень таких компаний доступен на официальном сайте Министерства экономики Украины. После прохождения поверки потребитель получает соответствующее свидетельство, которое должно быть предоставлено поставщику коммунальных услуг. Это можно сделать лично или через онлайн-сервисы, в частности, сайты "Киевтеплоэнерго" или "Центра коммунального сервиса".

Период между завершением и началом отопительного сезона – самый удобный момент для проведения поверки теплосчетчиков и приборов учета горячей воды, это не повлияет на текущие начисления. Если же проверка не будет осуществлена вовремя, расчет стоимости услуг будет автоматически производиться по усредненным показателям потребления, часто превышающим фактическое использование ресурса.

В результате это может привести к существенному росту сумм в ваших платежах, особенно в период отопления. К примеру, вместо фактического потребления в 1–1,5 Гкал вам могут выставить счет на 2–2,5 Гкал, рассчитанный по средним данным по дому или району. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно следить за сроками поверки счетчиков, заблаговременно заказать проверку и своевременно предоставить подтверждающие документы компании, предоставляющей услуги.

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