Прилад обліку - не гарантія економії: як лічильники збільшують суми у платіжках

В українських споживачів, які користуються лічильниками, можуть з’явитися додаткові витрати у разі несвоєчасної повірки приладів обліку – в такому випадку оплата нараховуватиметься за підвищеним середнім споживанням. Щоб уникнути зайвих витрат, необхідно вчасно проходити повірку лічильників і обов’язково передати відповідне свідоцтво постачальнику комунальних послуг.

Про це попереджають у "Київтеплоенерго". Власникам квартир, які мають індивідуальні лічильники тепла або гарячої води, варто бути уважними: у разі прострочення обов’язкової повірки у платіжках може з’явитися небажане донарахування.

У комунальному підприємстві наголошують: якщо повірка не буде проведена в установлені строки, дані з лічильника втрачають чинність, і розрахунок вартості послуг здійснюватиметься за середньозваженим показником, який часто перевищує фактичне споживання. Повірка – це передбачена законом процедура контролю точності приладів обліку, яку слід проходити відповідно до вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

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Головна мета повірки – гарантувати точний облік використаних комунальних ресурсів. Якщо лічильник дає неправильні показники, це може призвести як до переплат, так і до необґрунтованої економії, що теж має юридичні наслідки. Для квартирних приладів обліку перевірку зазвичай необхідно проходити кожні чотири роки. Інформацію про дату останньої повірки можна знайти в технічному паспорті лічильника або в довідці, отриманій після попередньої перевірки.

На відміну від загальнобудинкових лічильників, які обслуговуються за рахунок абонентської плати, повірка квартирних приладів обліку виконується коштом власників житла. Для цього потрібно звернутися до ліцензованої організації — перелік таких компаній доступний на офіційному сайті Міністерства економіки України. Після проходження повірки споживач отримує відповідне свідоцтво, яке слід надати постачальнику комунальних послуг. Це можна зробити особисто або через онлайн-сервіси, зокрема сайти "Київтеплоенерго" чи "Центру комунального сервісу".

Період між завершенням та початком опалювального сезону – найзручніший момент для проведення повірки теплолічильників і приладів обліку гарячої води, адже це не вплине на поточні нарахування. Якщо ж перевірка не буде здійснена вчасно, розрахунок вартості послуг автоматично здійснюватиметься за усередненими показниками споживання, які часто перевищують фактичне використання ресурсу.

У результаті це може призвести до суттєвого зростання сум у ваших платіжках – особливо в період опалення. Наприклад, замість фактичного споживання у 1–1,5 Гкал вам можуть виставити рахунок на 2–2,5 Гкал, розрахований за середніми даними по будинку чи району. Щоб уникнути подібних ситуацій, важливо стежити за термінами повірки лічильників, завчасно замовити перевірку та вчасно надати підтвердні документи до компанії, що надає послуги.

Раніше ми розповідали, що частина споживачів не зможуть передати показники лічильників води у червні.

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