ПриватБанк пересмотрел тариф на денежные переводы: сколько нужно платить

ПриватБанк продлил действие сниженных тарифов на международные переводы с валютных карт через "Приват24" на зарубежные карты. Согласно решению банка, комиссия в размере 1% будет действовать до 15 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка. Там отметили, что ранее комиссия составляла 2% перед ее снижением.

Однако в финучреждении подчеркнули, что, несмотря на уменьшение тарифа, минимальная комиссия за такие переводы осталась неизменной – 50 грн.

"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое до 1% (минимум 50 грн). Вместо 2% (минимум 50 грн)", – отмечается в сообщении.

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Как перевести средства с карты ПриватБанка по сниженному тарифу

Осуществить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту через "Приват24" можно в разделе "Перевод на карту". Для этого необходимо:

выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты;

указать сумму перевода;

подтвердить операцию.

Следует заметить, что отправить перевод можно исключительно в двух валютах, а именно:

в долларах;

в евро.

"Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в "Приват24". И покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке", – напомнили в банке.

Напомним, ранее ПриватБанк объявил о введении фиксированной комиссии в размере 80 грн. за одну из ранее бесплатных услуг.

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