'Продолжаем двигаться вперед': Маляр дала оценку ситуации в Бахмуте

Украинские бойцы продолжают держать город-крепость Бахмут. В некоторых районах удается продвигаться и увлекать враждебные позиции.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Продолжаем двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода", – написала она в своем Телеграм-канале.

По информации Маляр, подразделения ВСУ 14 мая захватили более 10 вражеских позиций на севере Бахмута и его южных окрестностях. Нашим защитникам удалось зачистить и значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. "Взяты в плен вражеских солдат из разных частей. Вопреки всем обстоятельствам. Когда невероятно вероятно. Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км", – добавила она.

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Маляр отметила, что украинские бойцы работают "на грани сверхчеловеческих возможностей. Действуют твердо, решительно и профессионально".

Заместитель Резникова добавила, что в самом Бахмуте "очень горячо", поскольку россияне собрали там все силы и предпринимают попытки продвигаться, "уничтожая все на своем пути".

"Продолжаются ожесточенные бои. Командующий Сырский держит ситуацию под контролем. Анализирует, планирует, принимает решения. Как и должно быть, настоящий боевой генерал с войском в самые горячие моменты. Рядом с ним умело руководят подчиненными войсками бригадные генералы Богомолов и Гнатов. Они реализуют общий замысел операции", – добавила она.

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Также Маляр написала, что в настоящее время противник не может окружить Бахмут, несмотря на желание одержать громкую победу на этом направлении.

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

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