Продолжаются бои, местные просят об эвакуации: что происходит в Курской области рф 7 августа

Во вторник, 6 августа, российские власти сообщили, что Силы обороны Украины прорвали границу из Сумской области и зашли в Курскую область рф. Украинская сторона не комментировала ситуацию.

Минобороны рф сообщило, что ВСУ для наступления задействовали 300 человек из 22-й механизированной бригады, 11 танков и 20 бронемашин.

Авторы Telegram-канала "Два майора" Дмитрий и Екатерина Корзины утверждают, что со стороны ВСУ задействовано несколько тысяч человек, артиллерию, БПЛА, ЗРК и десятки единиц бронетехники. Им якобы противостоят пограничные войска ФСБ, авиация ВКС, срочники и резервы армии.

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Около 19:20 6 августа минобороны рф сообщило, что ВСУ отступили из Курской области, но позже ведомство убрало это упоминание из своей публикации.

российские провоенные Telegram-каналы сообщают, что ВСУ закрепились в Курской области и якобы захватили 11 населенных пунктов. "Российские военнослужащие в окружении", – написал автора паблика "Рыбарь" Михаил Звинчук.

По данным отдельных так называемых "военных корреспондентов" рф, Вооруженные силы Украины прошли 15 километров вглубь региона и закрепились в 11 населенных пунктах: это Любимовка, Обуховка, Покровское, Зеленый Путь, Толстый Луг, Нижний Клин, Николаево-Дарьи, Дар'. ено, Свердликово, Лебедевка.

Военный обозреватель Игаль Левин (родом из Одессы, рос в Израиле) написал в своем Telegram-канале, что "россияне начали применять ОТРК "Искандер" по собственной территории в надежде задержать продвижение украинских частей в Курской области".

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Сообщение Игаля Левина. Источник: t.me/yigal_levin

"Это крайне мощное оружие, способное создать массу проблем наступающим войскам. Однако в то же время оно крайне дефицитно и разработано для ударов по важнейшим целям в оперативной глубине врага. Тот факт, что россияне начали применять и его, причем по украинским бронемашинам, наступающие - свидетельствует о достижении ВСУ полной внезапности на Курском направлении, и теперь российские командиры пытаются купировать прорыв любыми средствами, которые они могут найти в своем распоряжении", - добавил эксперт.

Между тем, российские СМИ сообщили, что ВСУ уже контролируют газоизмерительную станцию "Суджа", которая транспортирует российский газ в Европу. Отдельные СМИ пишут, что ВСУ пытаются захватить Курскую АЭС. Также сообщают, что ВСУ уже контролируют газоизмерительную станцию ​​"Суджа", транспортирующую российский газ в Европу.

ГРС Суджа. Источник: t.me

Жители Курской области массово жалуются на отсутствие эвакуации после вторжения ВСУ. Суджа и другие населенные пункты Курской области у границы с Украиной остались без связи, электричества и воды на фоне боев между российской армией и Вооруженными силами Украины. Местные массово жалуются в соцсетях на отсутствие эвакуации и просят помочь увезти родственников.

Власти не организовали эвакуацию в приграничных районах, местные жители могут рассчитывать только на свои силы и волонтеров.

Реакция со стороны властей рф

Глава Кореновского района Курской области Марина Дегрятова призвала жителей ограничить перемещение райцентром и вообще населенными пунктами. Российские пропагандисты утверждают, что президент РФ Владимир Путин собрал экстренное заседание Совбеза, где обсудил обращение к Западу с требованием прекратить помощь Украине и угрожал нанести массированный ракетный удар по Киеву.

В администрации Суджанского района заявили, что организованному вывозу людей мешают обстрелы. В МЧС россии также дали понять, что эвакуация не проводится, и призвали не верить "феечным рассылкам об организации таких мероприятий".

Губернатор Курской области Алексей Смирнов пригласил помощь президента из-за боевых столкновений в Курской области. Он заявил, что региональные власти "принимают беспрецедентные меры по обеспечению безопасности жителей".

Смирнов заявил, что организован вывоз жителей из зоны боевых действий в безопасные районы.

Он доложил о ситуации в регионе президенту России, который якобы заверил его в направлении помощи из федерального центра.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию россии со стороны Сумщины.

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