Прогнозы экспертов и действующих боксёров на реванш Усик – Фьюри 2

21 декабря 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титулы WBA, WBO и WBC в тяжёлом весе. Этот бой стал одним из самых ожидаемых событий года, а прогнозы экспертов и боксёров лишь подогревают интерес.

Шон Портер: ставка на габариты

Бывший чемпион Шон Портер считает, что реванш будет иным:"Ожидаю победы Фьюри в реванше. У Тайсона есть преимущество в габаритах, размахе рук и скорости. Он сосредоточен и решителен, что может стать ключевым фактором."

Андре Розье: Тайсону нужно работать над весом

Тренер Сергея Деревянченко отметил, что Фьюри следует сбросить вес:"Усик контролирует пространство на ринге и может воспользоваться меньшей подвижностью Тайсона. Если Тайсон будет ограничен, мы можем увидеть повтор первого боя."

Джей Опетая: нет фаворита

Чемпион IBF Джей Опетая затруднился назвать победителя:"У Фьюри есть все инструменты для победы, но Усик — это безжалостный боец. Это будет отличный бой."

Фабио Уордли: ждёт повторения первого боя

Британский проспект уверен, что реванш будет похож на первую встречу:"Усик выйдет с той же стратегией, а Фьюри может добавить концентрации. Но если бы я делал ставку, я бы предположил, что всё сложится так же, как в первом бою."

Пол Малиньяджи: всё зависит от психологии Фьюри

Бывший чемпион и эксперт отметил:"Фьюри понимает, что поражение серьёзно изменит его карьеру. Его голова хочет победить, но сможет ли тело это сделать?"

Ричард Торрес: ставка на Усика

Американский тяжеловес заявил:"Усик знает, что улучшить, а Фьюри придётся менять подход, что сложнее. Думаю, Усик победит, но не стоит недооценивать силу удара Фьюри."

Тони Беллью: шахматный матч в тяжёлом весе

Бывший чемпион мира отметил уникальность Тайсона, но поставил на Усика:"Усику не удастся повторить прошлый сценарий. Тайсон будет готов. Это будет крупнейший шахматный матч в тяжёлом весе."

Этот реванш обещает быть не только спортивным противостоянием, но и настоящим интеллектуальным соревнованием на ринге. Бой, который навсегда войдёт в историю бокса.

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