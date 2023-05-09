'Против нашей родины снова развязана настоящая война': что наговорил Путин на параде в Москве (видео)

В Москве проходит так называемый военный парад ко "Дню победы". Его посетил путин и произнес очередную чепуху относительно Украины и "спецоперации".

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Путин заявил, что против россии развязали войну. Также он сказал, что сегодня цивилизация "опять находится на решающем переломном рубеже".

"Против нашей родины снова развязана настоящая война", - сказал диктатор. Кто развязал войну и почему диктатор не уточнял. Также путин заявил, что поссия якобы борется с "международным терроризмом", хотя сами являются крупнейшими мировыми террористами. Глава Кремля добавил, что россия "защитит жителей Донбасса", ежедневно погибающих от российских ракет и "обеспечит свою безопасность".

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Кстати, "парад" посетили самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко и армянский премьер Никол Пашинян.

Напомним, в ночь на 9 мая кафиры запустили 25 ракет по территории Украины.

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