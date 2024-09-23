Процедура определения инвалидности в Украине: правительство приняло новые изменения

По данным пресс-службы Верховной Рады Украины, народные депутаты поддержали в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию процедур проведения медико-социальной экспертизы" №11225, предусматривающего модернизацию процесса медико-социальной экспертизы. Об этом пишет sud.ua.

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Законопроект предлагает внести изменения в Законы "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" и "О реабилитации в сфере здравоохранения". В частности, планируется отменить обязательное медицинское освидетельствование в МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) и предоставить людям возможность выбирать формат участия в заседании - лично или дистанционно.

Документ также предусматривает обязательное сотрудничество МСЭК с мультидисциплинарной реабилитационной командой и своевременное принятие решений по подтверждению статуса "лицо с инвалидностью" или "ребенок с инвалидностью". Ожидается, что результаты медико-социальной экспертизы будут внесены в централизованную базу данных по инвалидности и электронной системе здравоохранения, что будет способствовать цифровизации реабилитационных процессов.

В ходе обсуждения законопроекта народные депутаты выразили поддержку, отмечая важность этих изменений для защиты прав лиц с инвалидностью.

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