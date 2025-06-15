Процедура вывоза за границу 17-летнего военнообязанного: какие документы нужны

Несмотря на введенное в Украине военное положение, граждане в возрасте 17 лет, подлежащие призыву, могут пересекать государственную границу. В то же время, для выезда им необходимо иметь при себе документы, подтверждающие взятие на военный учет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда. После начала полномасштабного вторжения были ограничены возможности выезда для военнообязанных мужчин. Однако эти ограничения не относятся ко всем. Среди них они не распространяются на юношей, которым еще не исполнилось 18 лет.

По словам адвоката, информация о том, что 17-летним призывникам запрещено уезжать из страны, не соответствует действительности. Он подчеркнул, что подобные утверждения фейковы, и пока нет признаков того, что в ближайшее время такой запрет будет введен.

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Для пересечения границы юноше нужно иметь при себе не только загранпаспорт, но и документ, подтверждающий военный учет. Это может быть:

приписное свидетельство или другое письменное удостоверение о взятии на учет;

электронная версия военного учетного документа через приложение "Резерв+".

Наличие одного из этих документов является обязательным условием беспрепятственного выезда.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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