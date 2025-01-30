Путешествие с комфортом: о каких неожиданных бесплатных возможностях не догадываются пассажиры Укрзализныци

После остановки авиасообщения в Украине железная дорога стала еще более востребованным видом транспорта, поскольку является самым быстрым и удобным способом передвижения по стране. Ежедневно тысячи пассажиров пользуются услугами "Укрзализныци", но далеко не все осведомлены о бесплатных сервисах, которые доступны во время путешествия.

Подробный список бесплатных услуг, которые в 2025 году могут получить пассажиры при покупке билета на поезд, опубликован на официальном сайте Укрзализныци. Команда UAportal рассказывает, о чем не догадываются пассажиры железной дороги.

Многие украинцы переживают, что могут пропустить свою остановку. Однако в случае такой ситуации не стоит паниковать – пассажир имеет право бесплатно вернуться назад. Для этого необходимо обратиться к начальнику поезда, показать свой билет, после чего будет оформлен акт, продолжающий его действие.

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Кроме того, важно знать, что стоимость билета включает в себя страхование, которое покрывает возможные травмы во время путешествия. Если во время поездки произошло повреждение, следует составить акт о несчастном случае, сохранить свой билет и обратиться в страховую компанию для получения компенсации.

Какие услуги включены в стоимость билета

Железнодорожный билет предоставляет пассажирам не только право на проезд, но и доступ к ряду бесплатных услуг. Среди них:

получение питьевой воды и кипятка у проводника;

возможность воспользоваться холодильником или микроволновкой в купе проводника;

доступ в аптечку с необходимыми медикаментами;

использование туалетов на вокзалах и станциях, где останавливается поезд;

пользование платными туалетами и залами ожидания, если бесплатных аналогов на станции нет;

получение ремней безопасности для детей и взрослых, которые чувствуют себя неуверенно на верхних полках.

Еще один важный нюанс – пассажиры не обязаны самостоятельно сдавать использованное постельное белье. Это входит в обязанности проводника, который по правилам перевозок должен выдать чистое белье и собрать использованное за 30 минут до прибытия поезда.

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