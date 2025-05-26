Путин абсолютно сошел с ума и безосновательно убивает людей' - Трамп среагировал на атаки РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп жестко осудил российского лидера Владимира Путина из-за последних обстрелов Украины, в то же время выразив критику в адрес украинской стороны по поводу риторики президента Владимира Зеленского.

По информации Sky News, Трамп выразил свое возмущение действиями российского диктатора. "Я не понимаю, что, к черту, происходит с Путином. Я его знаю много лет. Всегда поддерживали нормальные отношения. Но сейчас он запускает ракеты по городам и уносит жизни людей, и это меня возмущает", - прокомментировал американский лидер.

Издание сообщает, что президент США "совершенно серьезно" рассматривает введение санкций в отношении России.

"Меня не устраивают действия Путина. Совершенно не устраивают. Он уносит человеческие жизни. С этим человеком что-то случилось, и мне это категорически не нравится", - подчеркнул он.

Позже в своем посту на платформе Truth Social американский президент еще более жестко высказался о российском диктаторе, утверждая, что тот "полностью потерял разум".

"Мои отношения с российским Владимиром Путином всегда были конструктивными, но с ним что-то кардинально изменилось. Он полностью потерял разум! Он беспричинно уносит жизни большого количества людей, и я имею в виду не только военных. Ракеты и дроны атакуют украинские города абсолютно беспочвенно. но такие действия приведут к краху самой России", – отметил он.

Читайте также: Виткофф и Келлог поедут в Стамбул для участия в переговорах между РФ и Украиной - Reuters

Американский президент также прокомментировал позицию украинского лидера Владимира Зеленского, выразив критику по поводу его публичных заявлений.

"В то же время президент Зеленский также не приносит пользы своему государству такими высказываниями. Каждое его слово создает дополнительные проблемы, мне это не нравится, и желательно это прекратить", - добавил он.

В завершение Трамп напомнил, что "этот конфликт никогда бы не начался", если бы он оставался на посту президента.

"Это противостояние Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа. Я лишь пытаюсь погасить огромный разрушительный пожар, который вспыхнул из-за вопиющей некомпетентности и вражды", - резюмировал он.

Ранее мы говорили, что Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!