'Чекатиму у Стамбулі, особисто', - Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним

Увечері 11 травня президент України Володимир Зеленський оголосив про готовність до прямих перемовин із президентом Росії Володимиром Путіним. За словами глави держави, він очікує на зустріч у Стамбулі вже 15 травня.

"Очікуємо від завтра повного й стійкого припинення вогню — це необхідна умова для дипломатії. Немає жодного сенсу продовжувати вбивства. У четвер чекатиму Путіна в Туреччині. Особисто. Сподіваюся, що цього разу росіяни не шукатимуть відмовок", — зазначив Зеленський у Telegram.

Перед цим президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитися на пропозицію Росії про відновлення переговорів у Туреччині, хоча й висловив сумніви щодо готовності сторін до компромісу.

У ніч на 11 травня Володимир Путін запропонував поновити прямі перемовини з Україною 15 травня в Стамбулі. Водночас Київ разом із партнерами з "коаліції охочих" 10 травня запропонували встановити повне й безумовне припинення вогню з 12 травня.

Зеленський підкреслив, що першим кроком до реального завершення війни має стати стале припинення бойових дій. "Очікуємо, що Росія підтвердить повне, тривале та надійне припинення вогню з 12 травня. Україна готова до зустрічі", — наголосив він.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, у свою чергу, заявив про готовність Анкари сприяти мирному процесу та надати майданчик для переговорів.

10 травня в Києві відбулась зустріч лідерів п’яти країн — Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Фрідріха Мерца, Дональда Туска та Кіра Стармера. Після саміту вони провели телефонну розмову з Дональдом Трампом, за підсумками якої президент США підтримав ідею 30-денного перемир’я.

"У разі відмови від припинення вогню Вашингтон і його партнери запровадять додаткові санкції проти Росії", — заявив Трамп.

Нагадаємо, Трамп закликав Путіна припинити атаки по Києву та до заключення мирної угоди.

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