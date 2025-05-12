'Буду ждать в Стамбуле, лично', - Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Вечером 11 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы государства, он ожидает встречи в Стамбуле уже 15 мая.

"Ожидаем с завтрашнего дня полного и устойчивого прекращения огня — это необходимое условие для дипломатии. Нет смысла продолжать убийства. В четверг буду ждать Путина в Турции. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать отговорки", — отметил Зеленский в Telegram.

Перед этим президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться с предложением России о возобновлении переговоров в Турции, хотя и выразил сомнения в готовности сторон к компромиссу.

В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. В то же время, Киев вместе с партнерами по "коалиции желающих" 10 мая предложили установить полное и безусловное прекращение огня с 12 мая.

Зеленский подчеркнул, что первым шагом к реальному завершению войны должно стать постоянное прекращение боевых действий. "Ожидаем, что Россия подтвердит полное, длительное и надежное прекращение огня с 12 мая. Украина готова к встрече", - подчеркнул он.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил о готовности Анкары содействовать мирному процессу и предоставить площадку для переговоров.

10 мая в Киеве состоялась встреча лидеров пяти стран - Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца, Дональда Туска и Кира Стармера. После саммита они провели телефонный разговор с Дональдом Трампом, по итогам которого президент США поддержал идею 30-дневного перемирия.

"В случае отказа от прекращения огня Вашингтон и его партнеры введут дополнительные санкции против России", - заявил Трамп.

Напомним, Трамп призвал Путина прекратить атаки по Киеву и заключить мирное соглашение.

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