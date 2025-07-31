'Путин испытывает решительность и силу Америки': дочь Келлога прокомментировала атаку России на Киев

Меган Моббз, дочь спецпредставителя президента США по украинским вопросам Кита Келлога, прокомментировала очередную атаку России на Киев, назвав ее демонстрацией силы со стороны Кремля. По ее словам, массированный обстрел является реакцией Владимира Путина на новый дедлайн, озвученный Дональдом Трампом по прекращению войны против Украины.

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В своем сообщении в сети X Моббз подчеркнула, что таким образом российский президент проверяет, насколько США способны дать ответ. Она призвала не проявлять слабости перед подобными вызовами.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что дает России десять дней на прекращение боевых действий начиная с 29 июля.

Напомним, Трамп шокирован Путиным и запускает новый план по завершению войны.

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