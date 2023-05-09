97-летний житель Киева Александр Иванович, являющийся ветераном Второй мировой войны, считает, что российская федерация развязала не войну против Украины, а начала геноцид украинского народа.

Об этом он заявил журналистам у мемориала Вечной славы в Киеве, куда пришел почтить память погибших. Когда работники СМИ спросили его, как он относится к войне, которую развязала россия против Украины, ветеран ответил коротко:

"На*ра об этой войне говорить, это путину нужно, повесить и все – закончится война. Разве это война? Это точно геноцид. Когда людей убивают".

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Напомним, 9 мая россия празднует "День Победы". В Европе в этот день чествуют погибших во Второй мировой войне. В Украине 9 мая отмечается Второй день памяти и примирения, День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Во вторник, 9 мая 2023 года российские власти в Москве устроили очередной парад, на который пригласили лидеров "дружественных стран". Так, у путина были замечены премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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