Пять кухонных приборов, тратящих много электроэнергии

На современных кухнях есть немало различных электроприборов, облегчающих жизнь. Впрочем, они тратят немало электроэнергии, из-за чего счета за коммунальные услуги будут только расти.

Эксперты компании по производству кухонь Kessler назвали пять устройств, наиболее энергозатратных на кухне. Об этом сообщает Express.

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Пять приборов на кухне, которые тратят много электричества

1. Холодильник – самый энергоемкий прибор на кухне. В общей сложности на него приходится примерно треть всего электропотребления. Чтобы сэкономить, следует убедиться, что внутри устройства температура правильно настроена.

В холодильниках с морозильными камерами оптимальная температура – 3-5 градусов по Цельсию, а в самой морозилке должно быть -18 градусов по Цельсию.

При покупке холодильника учтите класс, поскольку А+++ позволит сэкономить до 80% электроэнергии.

2. Винный холодильник. В этом случае дело не в температуре, поскольку некоторые виды вин следует хранить при температуре 7-10 градусов, а другие – при 10-13 градусах по Цельсию.

3. Чайник. Рассчитывайте, сколько воды вам нужно. Ведь чем больше воды, тем дольше он будет нагреваться и будет тратить больше электроэнергии соответственно.

4. Электрическая плита. Такая плита нагревается дольше газовой. Поэтому вместо электроплиты специалисты советуют пользоваться микроволновкой. Если вы все-таки хотите использовать именно плиту, то подумайте о размере посуды. Меньше электричества будет тратиться, если разогревать еду в маленькой кастрюле.

5. Духовка. В качестве замены духовки эксперты рекомендуют использовать фритюрницу.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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