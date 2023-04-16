Пять продуктов, которые никогда нельзя употреблять вместе с чаем
Не все продукты подходят для сочетания со временем, хотя мы привыкли употреблять вместе с этим напитком какую-нибудь выпечку, закуску или другие блюда. В частности, продукты с сильным запахом станут не лучшим "союзником" чая.
Диетологи рекомендуют проявлять осторожность и исключить ту пищу, которая не подходит для чаепития. Такие рекомендации помогут улучшить здоровье после чаепития.
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Острые продукты или с резким запахом
Тонкий аромат чая может перебить продукты с высоким содержанием специй и сильным запахом. Также усложнится восприятие напитка. В частности речь идет о чесноке, остром соусе, луке, каре и чили.
Кислые продукты
Продукты с высокой кислотностью препятствуют усвоению полезных антиоксидантов, содержащихся в чае. По мнению диетологов, следует избегать употребления цитрусовых одновременно с чаем.
Молочные продукты
Молоко или сливки могут нейтрализовать полифенолы в чае и снизить их антиоксидантные свойства. Однако этот эффект менее выражен в черном чае.
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Продукты с избытком сахара
Если употреблять много сладостей, то это может вызвать скачок уровня сахара в крови. Поэтому лучше их употреблять в умеренном количестве.
Жареная или жирная пища
Жареная или жирная пища тяжело переваривается и вызывает чувство дискомфорта. Если же сочетать ее с чаем, то толку от напитка не будет.
Однако вы можете экспериментировать с различными сочетаниями времени. Найдите свою золотую середину и определите, что лучше всего подходит к вашим вкусовым рецепторам.
Напомним, чтобы сохранить здоровье зубов, необходимо следить за своим рационом. UAPortal расскажет, на какие продукты следует обратить особое внимание, а от которых лучше отказаться.
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