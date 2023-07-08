Пять простых методов узнать пароль от вай-фай

Узнать пароль от Wi-Fi сети может стать проблемой, когда вам нужно подключить новое устройство к сети, а вы его не помните. Однако существует несколько способов просмотра пароля на вашем телефоне или компьютере, о которых мы расскажем в этой статье.

Просмотр пароля на Wi-Fi роутере

Самый простой способ узнать пароль от Wi-Fi – перевернуть роутер и просмотреть этикетку на его задней панели. На этой этикетке, рядом с SSID, обычно указаны логин и пароль для вашей сети. Также, как вариант, вы можете найти логин и пароль в инструкции к роутеру или на упаковке.

Указанный способ работает, если вы не изменяли пароль Wi-Fi. Но во многих случаях пользователи изменяют пароль на свой, поэтому существуют другие способы просмотра пароля.

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Просмотр пароля на компьютере

Просмотреть пароль от сети Wi-Fi на компьютере или ноутбуке можно различными способами в зависимости от используемой операционной системы (Windows или MacOS).

Если установлена операционная система Windows, выполните следующие действия.

Щелкните значок Wi-Fi, расположенный в правом нижнем углу экрана.

Откройте "Настройка сети" и перейдите к разделу Wi-Fi.

Щелкните "Изменить параметры адаптера" - откроет панель управления сетями.

Найдите активное беспроводное подключение и нажмите кнопку "Просмотр статуса подключения".

В открывшемся окне статуса подключения выберите Свойства беспроводной сети.

На вкладке "Безопасность" найдите поле "Ключ безопасной сети". В этом поле скрыт пароль.

Нажмите "Показать символы", чтобы отобразить пароль, или измените его.

Просмотр пароля на телефоне Android

Если у вас телефон на базе операционной системы Android, есть два способа просмотра пароля Wi-Fi:

Откройте папку "data" на вашем телефоне, а затем перейдите к "misc" -> "Wi-Fi". В этой папке появится текстовый файл под названием "wpa_supplicant.conf". Откройте его и вы увидите список паролей, которые были использованы для подключения к роутеру.

Просмотр пароля на iPhone.

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Если вы владеете телефоном iPhone с версией iOS 16, просмотреть пароль Wi-Fi легко:

Зайдите в "Настройки" на iPhone.

Выберите раздел "Wi-Fi".

Нажмите имя сети Wi-Fi, к которой вы подключены.

В свойствах сети вы увидите опцию "Пароль".

Напомним, мы уже писали, куда следует ставить Wi-Fi роутер, чтобы сигнал был сильнее.

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