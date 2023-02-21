Лучшая точка в доме: куда следует ставить Wi-Fi роутер, чтобы сигнал был сильнее

Wi-Fi роутер практически в каждом доме. Он раздает интернет, без которого сложно представить быт современного человека. Но стоит знать, куда нужно ставить устройство, чтобы сигнал покрывал всю квартиру, а сеть работала стабильно и без перебоев. Для этого ознакомьтесь с основными советами специалистов.

Об этом пишет издание Santeplus. Выбор расположения Wi-Fi роутера имеет большое значение, ведь от этого зависит дальность интернет-сигнала и его качество. Удачно подобранное место в доме значительно улучшает работу домашнего Wi-Fi.

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Чтобы интернет-покрытие в квартире было равномерным, устройство нужно размещать как можно выше, например, на полке, антресолях или шкафу. Желательно в центре помещения. Так, чтобы стены, мебель и другие вещи не заграждали его антенны. Лучше всего – если он будет стоять на полке в самом центре квартиры.

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Но не следует ставить маршрутизаторы на холодильник, он должен стоять подальше от металлических предметов и электронных устройств. Избегайте контактов Wi-Fi роутера с микроволновкой, потому что она излучает мощный сигнал в том же диапазоне, что и маршрутизатор, это значительно ухудшает сигнал. Поэтому лучше вообще не размещать роутер на кухне.

Если модель имеет несколько антенн, не следует направлять их в одну сторону. Лучше направить их по разным направлениям, так вы они смогут охватить более широкий диапазон.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи не следует держать возле Wi-Fi роутера, чтобы они не вышли из строя.

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