Найкраща точка в будинку: куди слід ставити Wi-Fi роутер, щоб сигнал був сильнішим

Wi-Fi роутер майже в кожному будинку. Він роздає інтернет, без якого складно уявити побут сучасної людини. Але варто знати куди треба ставити пристрій, щоб сигнал покривав всю квартиру, а мережа працювала стабільно та без перебоїв. Для цього ознайомтесь з основними порадами від фахівців.

Про це пише видання Santeplus. Вибір розташування Wi-Fi роутера має значення, адже від цього залежить дальність інтернет-сигналу та його якість. Вдало підібране місце в будинку значно покращує роботу домашнього Wi-Fi.

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Щоб інтернет-покриття у квартирі було рівномірним, пристрій потрібно розміщувати якомога вище, наприклад на полиці, антресолях чи шафі. Бажано в центрі приміщення. Так, щоб стіни, меблі та інші речі не загороджували його антени. Найкраще – якщо він буде стояти на полиці в самому центрі квартири.

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Але не варто ставити маршрутизатори на холодильник, він повинен стояти подалі від металевих предметів та електронних пристроїв. Уникайте контактів Wi-Fi роутера з мікрохвильовою піччю, тому що вона випромінює потужний сигнал у тому ж діапазоні, що й маршрутизатор, це значно погіршує сигнал. Тому краще взагалі не розміщувати роутер на кухні.

Якщо ваша модель має декілька антен, не слід спрямовувати їх в одну сторону. Краще направити їх у різних напрямках, так ви вони зможуть охопити ширший діапазон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі не слід тримати біля Wi-Fi роутера, щоб вони не вийшли з ладу.

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